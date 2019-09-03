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КНДР требует от Японии извинений и компенсации за 35 лет оккупации

18:30 03.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пхеньян требует от Японии извинений и выплаты компенсаций за военные преступления, совершенные армией этой страны в годы оккупации Корейского полуострова. Об этом во вторник сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"По прошествии более 70 лет Япония до сих пор остается государством-агрессором, которое не только не раскаивается за содеянное, но и не принесло извинений и компенсаций за военные преступления", - подчеркивается в заявлении ЦТАК.

Авторы комментария отмечают, что корейский народ никогда не забудет действий Японии, и "КНДР обязательно сведет счеты с Токио за свои злодеяния".

Во время оккупации Кореи в 1910-1945 гг. японские власти принудительно привлекали жителей полуострова к различным работам, обычно связанным с тяжелым физическим трудом. Мобилизации приняли особенно широкий характер в годы Второй мировой войны.

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