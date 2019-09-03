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НОВОСТИ

Анкара готова расширить сотрудничество с Москвой

20:40 03.09.2019 Источник: НГ-Online

Турецкое руководство выражает намерение приобрести дополнительную партию С-400. В частности, об этом заявил глава МИД республики Мевлют Чавушоглу. По его словам, подобная потребность у официальной Анкары остается.

«У нас все еще есть потребность в подобных системах, она будет до тех пор, пока мы не сможем производить собственные. Если нам удастся купить аналог у США, то мы закупим ЗРК Patriot. Но если это не удастся, то мы купим еще С-400 у России, Турция — независимая страна», — сообщил шеф турецкой дипломатии на XIV Международном стратегическом форуме в городе Блед. Ранее Анкаре уже говорила о готовности приобрести дополнительные батареи С-400 –особенно на фоне того, что Америка не предлагает Турции подходящие условия контракта по ЗРК Patriot.

Издание Daily Sabah отмечает, что власти Турции в течение нескольких лет пытались договориться с американскими партнерами о продаже комплексов Patriot, однако администрация США отказывалось идти на такую сделку, в связи с чем Анкара обратилась к России. Напомним, что РФ сообщила об успешном контракте на отправку С-400 в сентябре 2017 года. По соглашению, Анкара должна получить полковой комплект (два дивизиона). Впрочем, договоренность подразумевает частичную передачу технологий производства турецкой стороне. Первые поставки уже начались – 12 июля.

Игорь Субботин

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