Афганистан хотят отдать на поруки ЦРУ
21:30 03.09.2019 Источник: НГ-Online
Администрация президента США не демонстрирует единства в подходе к Афганистану. Так, издание New York Times раскрывает суть разногласий в Белом доме в том, что касается плана Дональда Трампа сохранить в Исламской Республике разведывательные силы.
Издание отмечает, что в числе мер обсуждается расширение присутствия ЦРУ в Афганистане – после того, как иностранный контингент все-таки покинет республику по итогам возможного соглашения между США и «Талибаном» (запрещен в РФ). Впрочем, сообщается, что против этого выступает директор ведомства Джина Хаспел, которая полагает, что сотрудники ЦРУ не могут работать в Афганистане в автономном режиме: им необходима поддержка военных. Противники этого плана также полагают, что увеличение числа разведчиков в Афганистане приведет к фактическому срыву переговорного процесса между американцами и талибами.
Те же сотрудники Белого дома, которые поддерживают идею расширить присутствие американской разведки в Афганистане, считают, что это поможет бороться с террористической угрозой, которую примирение с талибами вряд ли устранит полностью. Сам Трамп неоднократно отмечал, что ограниченное присутствие представителей американской разведки в Афганистане жизненно необходимо: это могло бы стать гарантией мира. Однако пока мало кто верит, что афганские силы безопасности смогут обеспечить стабильность в стране в одиночку. В администрации президента США подобные разговоры подтверждать не спешат.
Игорь Субботин
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