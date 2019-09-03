В Рязани при пожаре на складе пестицидов пострадал один работник
22:30 03.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пожарные потушили возгорание на складе пестицидов в районе Южного промышленного узла в Рязани, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе регионального главка МЧС.
"Пожар ликвидирован на площади 700 кв. метров", - сказала собеседница агентства.
В результате ЧП пострадал работник склада, у него ожоги 90% тела.
Эксперты, работавшие на месте пожара, не зафиксировали превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе. По информации управления Роспотребнадзора по Рязанской области, после ликвидации возгорания на складе проводится лабораторный контроль атмосферного воздуха к расположенных поблизости жилых микрорайонах.
Склад временного хранения "Инвестагропром" - крупный таможенно-логистический комплекс, расположенный в пригороде Рязани. Склад предоставляет услуги по хранению грузов и товаров, подлежащих процедуре таможенного оформления. Общая площадь складских помещений составляет 10 тыс. кв. метров.
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