СМИ называют примерную дату начала обмена обмена удерживаемыми лицами между РФ и Украиной
08:15 04.09.2019 Источник: Интерфакс
Процесс обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной, возможно, будет запущен до конца этой недели, сообщили "Интерфаксу" в среду два дипломатических источника.
"Обмен может начаться до конца недели, вероятная дата - 7 сентября", - сказал "Интерфаксу" диписточник.
Тем временем, другой диписточник, подтвердив, что обмен запланирован на субботу, отметил, что договоренности носят предварительный характер.
"Пока достигнуты лишь рамочные договоренности. Окончательно дату и условия обмена стороны согласуют в середине недели", - сказал он.
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