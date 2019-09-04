Сотрудники редакции и руководства DW не собираются идти в Госдуму для отчета

08:00 Источник: Интерфакс

Глава администрации Генеральной дирекции "Дойче Велле" Йоханнес Хоффманн заявил, что не видит возможности участвовать в работе комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела РФ и предложил главе комиссии самому приехать в Германию.

Об этом говорится в письме, которое Хоффманн направил в Госдуму. Текст письма размещен в среду на сайте нижней палаты российского парламента.

"Учитывая, что наша телерадиокомпания является субъектом публичного права ФРГ и в этой связи подотчетна немецким надзорным органам, я не вижу правовой возможности участвовать в заседании вашей комиссии представителю Дойче Велле", - написал он в письме на имя главы комиссии Василия Пискарева.

Он отметил, что сотрудники московского бюро не могут прийти в Госдуму для отчета в работе компании.