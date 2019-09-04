Сотрудники редакции и руководства DW не собираются идти в Госдуму для отчета
08:00 04.09.2019 Источник: Интерфакс
Глава администрации Генеральной дирекции "Дойче Велле" Йоханнес Хоффманн заявил, что не видит возможности участвовать в работе комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела РФ и предложил главе комиссии самому приехать в Германию.
Об этом говорится в письме, которое Хоффманн направил в Госдуму. Текст письма размещен в среду на сайте нижней палаты российского парламента.
"Учитывая, что наша телерадиокомпания является субъектом публичного права ФРГ и в этой связи подотчетна немецким надзорным органам, я не вижу правовой возможности участвовать в заседании вашей комиссии представителю Дойче Велле", - написал он в письме на имя главы комиссии Василия Пискарева.
Он отметил, что сотрудники московского бюро не могут прийти в Госдуму для отчета в работе компании.
НОВОСТИ
- 08:34 04.09.2019
- Погода в Москве 4 сентября: Тепло, облачно, возможны осадки
- 08:31 04.09.2019
- Цены на авиабилеты в первом полугодии 2019 г выросли на 7% - Минтранс
- 08:21 04.09.2019
- Борис Титов предложил способ как снизить использование ареста для давления на подсудимых
- 08:20 04.09.2019
- Премьер Японии намерен откровенно поговорить с Путиным насчет мирного договора
- 08:15 04.09.2019
- СМИ называют примерную дату начала обмена обмена удерживаемыми лицами между РФ и Украиной
- 08:13 04.09.2019
- За полное соблюдение СВДП Иран хочет получить кредит в 15 млдр
- 22:30 03.09.2019
- В Рязани при пожаре на складе пестицидов пострадал один работник
- 21:30 03.09.2019
- Афганистан хотят отдать на поруки ЦРУ
- 20:40 03.09.2019
- Анкара готова расширить сотрудничество с Москвой
- 20:30 03.09.2019
- С участника несанкционированной акции в Москве Егора Жуков сняты обвинения
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать