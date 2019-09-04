За полное соблюдение СВДП Иран хочет получить кредит в 15 млдр
08:13 04.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Заместитель главы иранского МИД Аббас Арагчи в среду заявил, что Тегеран вернется к полному соблюдению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе при условии получения кредита в размере 15 млрд долларов.
"С нашей точки зрения, возвращение к полному исполнению ядерной сделки зависит от того, получим ли мы [кредит в размере] 15 миллиардов долларов в течение четырех месяцев. В противном случае мы продолжим сокращение обязательств [по ядерной сделке]", - цитирует Арагчи агентство Фарс.
НОВОСТИ
- 08:34 04.09.2019
- Погода в Москве 4 сентября: Тепло, облачно, возможны осадки
- 08:31 04.09.2019
- Цены на авиабилеты в первом полугодии 2019 г выросли на 7% - Минтранс
- 08:21 04.09.2019
- Борис Титов предложил способ как снизить использование ареста для давления на подсудимых
- 08:20 04.09.2019
- Премьер Японии намерен откровенно поговорить с Путиным насчет мирного договора
- 08:15 04.09.2019
- СМИ называют примерную дату начала обмена обмена удерживаемыми лицами между РФ и Украиной
- 08:00 04.09.2019
- Сотрудники редакции и руководства DW не собираются идти в Госдуму для отчета
- 22:30 03.09.2019
- В Рязани при пожаре на складе пестицидов пострадал один работник
- 21:30 03.09.2019
- Афганистан хотят отдать на поруки ЦРУ
- 20:40 03.09.2019
- Анкара готова расширить сотрудничество с Москвой
- 20:30 03.09.2019
- С участника несанкционированной акции в Москве Егора Жуков сняты обвинения
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать