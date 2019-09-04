За полное соблюдение СВДП Иран хочет получить кредит в 15 млдр

08:13 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Заместитель главы иранского МИД Аббас Арагчи в среду заявил, что Тегеран вернется к полному соблюдению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе при условии получения кредита в размере 15 млрд долларов.

"С нашей точки зрения, возвращение к полному исполнению ядерной сделки зависит от того, получим ли мы [кредит в размере] 15 миллиардов долларов в течение четырех месяцев. В противном случае мы продолжим сокращение обязательств [по ядерной сделке]", - цитирует Арагчи агентство Фарс.