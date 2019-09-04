Премьер Японии намерен откровенно поговорить с Путиным насчет мирного договора

08:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в ходе своей предстоящей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным хочет вывести переговоры по вопросу заключения мирного договора на новый уровень.

"Я хочу провести откровенный диалог с президентом [Владимиром] Путиным, чтобы вывести переговоры по заключению мирного договора на новый уровень", - заявил он журналистам в среду перед вылетом во Владивосток для участия в Восточном экономическом форуме.