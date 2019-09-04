Борис Титов предложил способ как снизить использование ареста для давления на подсудимых

08:21 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил внести изменение в ст. 109 УПК РФ "Сроки содержания под стражей" и отнести рассмотрение вопросов продления сроков содержания под стражей от 6 до 12 месяцев к компетенции верховных или областных судов (ВС) регионов, а свыше 12 месяцев - к компетенции ВС России. Как он сообщил в среду на сессии Восточного экономического форума (ВЭФ), это позволит снизить возможность использования ареста как способа давления на подсудимых.