Цены на авиабилеты в первом полугодии 2019 г выросли на 7% - Минтранс
08:31 04.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Стоимость авиабилетов в первом полугодии 2019 года выросла на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщила журналистам начальник департамента госполитики в области гражданской авиации Минтранса РФ Светлана Петрова в ходе Восточного экономического форума.
"За полгода [цены на авиабилеты выросли] на 7% ",- сказала она, уточнив, что динамика по итогам 2019 года будет в первую очередь зависеть от стоимости авиакеросина.
По информации газеты "Известия", Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ), прогнозирует рост цен на авиабилеты по итогам 2019 года на 9-10%.
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