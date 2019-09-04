Цены на авиабилеты в первом полугодии 2019 г выросли на 7% - Минтранс

08:31 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стоимость авиабилетов в первом полугодии 2019 года выросла на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщила журналистам начальник департамента госполитики в области гражданской авиации Минтранса РФ Светлана Петрова в ходе Восточного экономического форума.

"За полгода [цены на авиабилеты выросли] на 7% ",- сказала она, уточнив, что динамика по итогам 2019 года будет в первую очередь зависеть от стоимости авиакеросина.

По информации газеты "Известия", Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ), прогнозирует рост цен на авиабилеты по итогам 2019 года на 9-10%.