Погода в Москве 4 сентября: Тепло, облачно, возможны осадки

08:34 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Облачная погода с прояснениями, местами кратковременный дождь с грозой и до плюс 24 градусов ожидаются в Москве в среду, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Днем в столице температура воздуха составит 22-24 градусов тепла. В ночь на четверг она может опуститься до плюс 12 градусов. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Атмосферное давление составит около 748 мм ртутного столба.