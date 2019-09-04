В Кремле отказались "анонсировать" обмен задержанными между РФ и Украиной
09:00 04.09.2019 Источник: Интерфакс
В Кремле воздержались от комментариев в связи с сообщениями о том, что обмен заключенными между Россией и Украиной может начаться 7 сентября, объяснив это чувствительностью вопроса.
"Тема чувствительная. Анонсов здесь быть не может", - сказал "Интерфаксу" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он пообещал: "Факт станет известным".
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