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НОВОСТИ

В Кремле отказались "анонсировать" обмен задержанными между РФ и Украиной

09:00 04.09.2019 Источник: Интерфакс

В Кремле воздержались от комментариев в связи с сообщениями о том, что обмен заключенными между Россией и Украиной может начаться 7 сентября, объяснив это чувствительностью вопроса.

"Тема чувствительная. Анонсов здесь быть не может", - сказал "Интерфаксу" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он пообещал: "Факт станет известным".

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