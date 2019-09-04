Иран дал Европе два месяца на возврат к полному соблюдению СВДП
10:30 04.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Иран сомневается в готовности участников ядерной сделки в скором времени вернуться к полному соблюдению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), поэтому дает Европе еще два месяца на выполнение обязательств. Об этом заявил в среду президент Ирана Хасан Роухани на заседании правительства.
"Мы даем Европе еще два месяца на возвращение к своим обязательствам и переговорам по ядерной сделке", - цитирует президента агентство Мехр.
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