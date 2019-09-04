Иран дал Европе два месяца на возврат к полному соблюдению СВДП

10:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Иран сомневается в готовности участников ядерной сделки в скором времени вернуться к полному соблюдению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), поэтому дает Европе еще два месяца на выполнение обязательств. Об этом заявил в среду президент Ирана Хасан Роухани на заседании правительства.

"Мы даем Европе еще два месяца на возвращение к своим обязательствам и переговорам по ядерной сделке", - цитирует президента агентство Мехр.