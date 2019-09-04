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Борис Титов предложил провести амнистию по экономическим статьям ко Дню Победы

10:45 04.09.2019 Источник: Интерфакс

Бизнес-омбудсмен Борис Титов направил в Совет при президенте РФ по правам человека предложения по амнистии к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в отношении осужденных по "экономическим" статьям Уголовного кодекса.

"Мы предлагаем освободить от наказания предпринимателей, впервые осужденных к лишению свободы за "экономические" преступления небольшой и средней тяжести", - сказал Титов. Кроме того, предлагается освободить осужденных за преступления, которые априори совершаются в сфере предпринимательства. "Речь идет о более чем 50 составах преступлений", - говорится в сообщении.

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