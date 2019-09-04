Иностранные биолаборатории у границ России беспокоят Роспотребнадзор

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала напряженной обстановку с иностранными биолабораториями, размещенными у границ с Россией. Соответствующее мнение она высказала, отвечая на вопрос ТАСС на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) в среду.

"Обстановка с чужими лабораториями у границ России, безусловно, напряженная. Пока в позитивном ключе ничего не меняется. Мы формируем уровень готовности такой, который позволит нивелировать риски, если вдруг они будут реализовываться. Нам бы очень не хотелось, чтобы это случилось, поэтому сегодня мы стараемся вести активные переговорные процессы, и МИД в этом плане делает очень большую работу", - сказала она.