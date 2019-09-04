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НОВОСТИ

Индийские астронавты пройдут подготовку в России

12:20 04.09.2019 Источник: Интерфакс

Астронавты для первой индийской космической миссии "Гаганьян" сначала пройдут подготовку в России, подтвердил премьер Индии Нарендра Моди.

"Наше долгосрочное сотрудничество в космосе достигло новых высот. Индийские космонавты будут проходить подготовку в России, это - "Гаганьян", это проект пилотируемых полетов с участием индийских космонавтов", - сказал Моди на пресс-конференции во Владивостоке по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

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