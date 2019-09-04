Владимир Путин получил приглашение приехать в Индию в 2020 году

12:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Индии Нарендра Моди пригласил президента РФ Владимира Путина посетить Индию в 2020 году. Об этом говорится в заявлении, которое Путин и Моди приняли по итогам переговоров, прошедших во Владивостоке.

"Премьер-министр Республики Индия Нарендра Моди поблагодарил президента Российской Федерации Владимира Путина за любезное гостеприимство, оказанное ему и его делегации во Владивостоке, и пригласил президента Российской Федерации посетить Индию в следующем году для участия в XXI ежегодном российско-индийском саммите", - отмечается в документе.