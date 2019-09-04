СМИ: У президента Молдовы есть план решения проблемы Приднестровья

12:30 Источник: Газета.Ru

Глава Молдавии Игорь Додон заявил, что его администрация подготовила новую концепцию, нацеленную на решение приднестровского конфликта. Об этом сообщает Der Spiegel.

По его словам, после смены власти в республике сложились определенные предпосылки для решения проблемы Приднестровья.

Он отметил, что Приднестровье может войти в состав Молдовы, если ему предоставят расширенную автономию.