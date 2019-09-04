Мэр Москвы Собянин открыл участок связки между Калужским и Варшавским шоссе
12:21 04.09.2019
В Троицком и Новомосковском округе Москвы открыт первый участок новой дороги, которая в будущем соединит Калужское и Варшавское шоссе. По словам мэра Сергея Собянина, который участвовал в церемонии открытия участка, дорога поможет соединить не только магистрали. «Новая дорога - это только часть большого проекта соединения «Калужки» и «Варшавки», соединения двух важнейших транспортных коммуникаций: нового метро, которое придет в Троицк, - станция метро «Троицк» - и МЦД «Нахабино - Подольск», станция «Остафьево», которая будет уже открыта в этом году. И вот проектную станцию «Троицк» и «Остафьево» на МЦД как раз эта связка будет соединять», - заявил градоначальник.
По его данным в округе за несколько дет построено примерно 200 км новых дорог.
«Мы стараемся в Новой Москве избежать этих ошибок и проблем и заранее развивать транспортную инфраструктуру, общественный транспорт, чтобы эта территория была подготовлена для развития. Поэтому очень важно заранее прокладывать такие магистрали», - отметил Собянин.
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