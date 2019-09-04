Минобороны РФ: Пилоты Су-25УБ не успели катапультироваться и погибли

13:13 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Оба летчика разбившегося на Ставрополье Су-25УБ погибли, они не успели катапультироваться. Об этом сообщили журналистам в среду в Минобороны РФ.

"Комиссией Министерства обороны Российской Федерации, работающей на месте падения самолета Су-25УБ в Ставропольском крае, установлена гибель двух пилотов. Летчики не успели катапультироваться", - сказали в ведомстве.