Специалисты ВВС Турции начали обучение работе с С-400 в России
13:30 04.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Специалисты из Турции приступили в России к обучению эксплуатации зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400. Об этом сообщило в среду Министерство национальной обороны Турции.
"В российском городе Гатчина началось обучение нашего персонала из состава ВВС по эксплуатации зенитных ракетных систем С-400", - сообщается на официальной странице военного ведомства в "Твиттере".
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