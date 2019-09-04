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Специалисты ВВС Турции начали обучение работе с С-400 в России

13:30 04.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Специалисты из Турции приступили в России к обучению эксплуатации зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400. Об этом сообщило в среду Министерство национальной обороны Турции.

"В российском городе Гатчина началось обучение нашего персонала из состава ВВС по эксплуатации зенитных ракетных систем С-400", - сообщается на официальной странице военного ведомства в "Твиттере".

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