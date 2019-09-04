Пока рассматриваются две версии причины крушения Су-25 - СМИ

14:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Следствие рассматривает ошибку пилотов и отказ техники в качестве основных причин крушения учебно-боевого самолета Су-25 на Ставрополье, сообщил ТАСС в среду источник в военных кругах. "Пока две версии - ошибка пилотов или техника", - сказал собеседник.