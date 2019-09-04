Отношения с НАТО Беларусь выстраивает не в ущерб контактам с Россией

15:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Белоруссия выстраивает свои взаимоотношения с НАТО и другими западными партнерами не в ущерб сотрудничеству с Российской Федерацией. Об этом заявил в среду госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Станислав Зась после встречи с президентом Александром Лукашенко.

"Наши взаимоотношения ни с блоком НАТО, ни с нашими соседями - они не в ущерб сотрудничеству с Российской Федерацией. Мы развиваем контакты и с нашими западными соседями, и с Россией", - отметил Зась, слова которого приводит агентство БелТА.