Отношения с НАТО Беларусь выстраивает не в ущерб контактам с Россией
15:20 04.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Белоруссия выстраивает свои взаимоотношения с НАТО и другими западными партнерами не в ущерб сотрудничеству с Российской Федерацией. Об этом заявил в среду госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Станислав Зась после встречи с президентом Александром Лукашенко.
"Наши взаимоотношения ни с блоком НАТО, ни с нашими соседями - они не в ущерб сотрудничеству с Российской Федерацией. Мы развиваем контакты и с нашими западными соседями, и с Россией", - отметил Зась, слова которого приводит агентство БелТА.
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