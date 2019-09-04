Украина хочет быть членом ЕС и не согласиться на некий "особый статус" - МИД

15:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

МИД Украины высказался в среду категорически против озвученной ранее Словенией идеи предложить Киеву и Анкаре вместо полноценного членства в Евросоюзе некий особый статус.

"Стратегическая цель Украины - это полноценное членство в ЕС, что также закреплено в конституции нашего государства, - заявила пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Екатерина Зеленко. - Это цивилизационный выбор украинского народа, ради которого мы продолжаем активно работать, в частности в рамках реализации Соглашения об ассоциации с ЕС".