Украина хочет быть членом ЕС и не согласиться на некий "особый статус" - МИД
15:40 04.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
МИД Украины высказался в среду категорически против озвученной ранее Словенией идеи предложить Киеву и Анкаре вместо полноценного членства в Евросоюзе некий особый статус.
"Стратегическая цель Украины - это полноценное членство в ЕС, что также закреплено в конституции нашего государства, - заявила пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Екатерина Зеленко. - Это цивилизационный выбор украинского народа, ради которого мы продолжаем активно работать, в частности в рамках реализации Соглашения об ассоциации с ЕС".
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