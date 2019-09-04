Мантуров о слухах по поводу своей вероятной отставке: "Это бред сумасшедший"

15:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров назвал бредом публикации о его предстоящей отставке с поста главы Минпромторга. Об этом он сказал журналистам в кулуарах Восточного экономического форума. "Это бред сумасшедший", - сказал он.