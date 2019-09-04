0
0
137
НОВОСТИ

Кульбачевский пообещал Табашникову, что Измаловский лес в Москве не застроят

16:14 04.09.2019

Территорию парка «Измайлово» не будут застраивать, заявил глава департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский лидеру движения «Наше Измайлово» Николаю Табашникову на Третьем климатическом форуме городов.

По словам Кульбачевского,  федеральное и московское законодательство запрещают строительство жилья и торговых центров на территории особо охраняемых природных территорий (ООПТ). В пределах ООПТ можно размещать лишь спортивные объекты и эколого-просветительские центры. «Российское законодательство никто нарушать не собирается, мы проведем зонирование, если говорить про Измайловский лесопарк, будет выделена заповедная часть, там будет особый режим, там, где лесопарк граничит с парком культуры и отдыха, выделим рекреационную зону, где будут условия для отдыха и занятий спортом», - сообщил Кульбачевский Табашникову, который заявил, что жители района опасаются застройки лесопарка жильем.
Табашникову предложили также принять участие в деятельности специальной рабочей группы, которая обеспечит общественный контроль за  ситуацией в Измайловском парке.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

17:37 04.09.2019
Виталий Кличко заявил, что как избранный мэр Киева, будет продолжать работу
0
36
17:16 04.09.2019
Хабаровский край обратился к правительству РФ финансово помочь с ликвидацией последствий паводка
0
69
17:00 04.09.2019
Постпреды ЕС продлили санкции против граждан РФ и российских компаний
0
93
16:50 04.09.2019
Джузеппе Конте продолжит возглавлять правительство Италии
0
111
15:50 04.09.2019
Мантуров о слухах по поводу своей вероятной отставке: "Это бред сумасшедший"
0
163
15:40 04.09.2019
Украина хочет быть членом ЕС и не согласиться на некий "особый статус" - МИД
0
219
15:20 04.09.2019
Отношения с НАТО Беларусь выстраивает не в ущерб контактам с Россией
0
215
14:45 04.09.2019
Пока рассматриваются две версии причины крушения Су-25 - СМИ
0
257
14:00 04.09.2019
Заболеваемость и смертность от ВИЧ снижается в Африке и растет в России, Грузии и Казахстане - исследование
0
293
13:30 04.09.2019
Специалисты ВВС Турции начали обучение работе с С-400 в России
0
253

Возврат к списку