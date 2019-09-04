Кульбачевский пообещал Табашникову, что Измаловский лес в Москве не застроят

16:14

Территорию парка «Измайлово» не будут застраивать, заявил глава департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский лидеру движения «Наше Измайлово» Николаю Табашникову на Третьем климатическом форуме городов.По словам Кульбачевского, федеральное и московское законодательство запрещают строительство жилья и торговых центров на территории особо охраняемых природных территорий (ООПТ). В пределах ООПТ можно размещать лишь спортивные объекты и эколого-просветительские центры. «Российское законодательство никто нарушать не собирается, мы проведем зонирование, если говорить про Измайловский лесопарк, будет выделена заповедная часть, там будет особый режим, там, где лесопарк граничит с парком культуры и отдыха, выделим рекреационную зону, где будут условия для отдыха и занятий спортом», - сообщил Кульбачевский Табашникову, который заявил, что жители района опасаются застройки лесопарка жильем.Табашникову предложили также принять участие в деятельности специальной рабочей группы, которая обеспечит общественный контроль за ситуацией в Измайловском парке.