Джузеппе Конте продолжит возглавлять правительство Италии

16:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Джузеппе Конте, возглавлявший прежнее коалиционное правительство Италии в составе партий "Движение "5 звезд" и "Лиги", остается премьер-министром в новом кабинете. Об этом заявил в среду генеральный секретарь пресс-службы президента республики Уго Дзампетти.

Он сообщил, что новый кабинет министров будет приведен к присяге в четверг в 10:00 (11:00 мск).