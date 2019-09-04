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НОВОСТИ

Джузеппе Конте продолжит возглавлять правительство Италии

16:50 04.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Джузеппе Конте, возглавлявший прежнее коалиционное правительство Италии в составе партий "Движение "5 звезд" и "Лиги", остается премьер-министром в новом кабинете. Об этом заявил в среду генеральный секретарь пресс-службы президента республики Уго Дзампетти.

Он сообщил, что новый кабинет министров будет приведен к присяге в четверг в 10:00 (11:00 мск).

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