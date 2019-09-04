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Постпреды ЕС продлили санкции против граждан РФ и российских компаний

17:00 04.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Постоянные представители 28 стран - членов Евросоюза согласовали продление на полгода ограничительных мер в отношении физических и юридических лиц РФ, срок действия которых истекает 15 сентября. Об этом корр. ТАСС сообщил в среду источник в Совете ЕС.

"Послы сегодня согласовали продление на следующие 6 месяцев индивидуальных мер против физических лиц и компаний", - сказал он.

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