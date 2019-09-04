Хабаровский край обратился к правительству РФ финансово помочь с ликвидацией последствий паводка

17:16 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Хабаровского края обратились к правительству РФ с просьбой о выделении 250 млн рублей на ликвидацию последствий паводка, который затронул 73 населенных пункта региона. Об этом сообщил в среду в интервью ТАСС губернатор края Сергей Фургал на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).