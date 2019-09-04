Виталий Кличко заявил, что как избранный мэр Киева, будет продолжать работу

17:37 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мэр Киева Виталий Кличко назвал антиконституционным решение кабинета министров Украины рекомендовать президенту уволить его с должности главы Киевской городской государственной администрации (КГГА).

"Правительство сделало шаг к тому, чтобы в столице было введено двоевластие, по сути, прямое президентское правление. Еще раз подчеркну, что такими действиями пытаются лишить права людей выбирать власть - это неконституционно, недемократично и противоречит местному самоуправлению", - сказал он журналистам.

Кличко назвал все обвинения в свой адрес о коррупции лживыми. "Скажу одно: я как избранный киевлянами мэр буду и в дальнейшем воплощать те изменения, которые мы начали в столице", - заключил он.