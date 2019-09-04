Литве мало тех войск, что НАТО разместило в странах Балтии для "защиты от России"

18:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военные средства Североатлантического альянса, размещенные на территории стран Балтии, являются недостаточными для их надежной защиты от угрозы, якобы исходящей от России. Об этом, как передает национальное радио, президент Литвы Гитанас Науседа заявил в среду в Брюсселе на пресс-конференции после встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

"Мы приветствуем размещение в Литве сводного батальона НАТО передового базирования, но считаем, что этого недостаточно", - сказал президент. По словам Науседы, обеспокоенность Литвы вызывает "большая концентрация российских военных в Калининградской области".