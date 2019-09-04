Саудовского принца заподозрили в убийстве экс-помощника

18:30 Источник: НГ-Online

Исчезновение из публичного поля бывшего помощника саудовского наследного принца Сауда аль-Кахтани, который считается соучастником убийства журналиста Джамаля Хашогги, тревожит политиков и экспертов. Есть гипотеза, что чиновника могли «убрать» из-за масштабов того скандала, который произошел в связи с гибелью Хашогги.

Об исчезновении аль-Кахтани рассказал живущий в Норвегии палестинский публицист и оппозиционер Ияд аль-Багдади, который считается яростным критиком саудовского правящего дома. Находящийся под защитой норвежских властей активист написал в Twitter, что, по его данным, «Сауд Аль-Кахтани был смертельно отравлен Мухаммедом бин Сальманом». Источник, по признанию аль-Багдади, надежный и не вызывает сомнений. Портал Middle East Eye обращает внимание на то, что у принца Мухаммеда достаточно поводов для того, чтобы «убрать» аль-Кахтани.

Впрочем, главным поводом можно считать тот масштабный скандал, который произвело убийство Хашогги. Аль-Кахтани считают «вдохновителем» преступления. Еще 5 декабря турецкий суд выдал ордер на арест бывшего заместителя главы Службы общей разведки Саудовской Аравии генерала Ахмеда Асири и самого аль-Кахтани. Они были официально названы Анкарой причастными к убийству Хашогги. В целом, уголовный суд Стамбула выдал ордер на заочный арест 15 саудовцев. Официальная Анкара направила в Эр-Рияд запрос на их экстрадицию. Саудовская сторона тогда заявила, что «не будет передавать Турции своих подданных», но и «не будет ничего скрывать».

Игорь Субботин

