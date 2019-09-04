За информацию для разрушения иранских финансовых механизмов США предлагает 15 млн долларов

19:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты назначили в среду награду в размере до 15 млн долларов за информацию, которая может помочь "разрушить финансовые механизмы" Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР, элитные части ВС страны). Об этом говорится в распространенном заявлении Госдепартамента.

Американское внешнеполитическое ведомство "предлагает вознаграждение в размере до 15 млн долларов за информацию, ведущую к разрушению финансовых механизмов КСИР и его подразделений, включая [силы специального назначения] "Аль- Кудс". "Это касается и поиска информации о незаконных продажах нефти КСИР, в том числе при использовании таких нефтяных танкеров, как Adrian Darya ["Адриан Дарья"]", - отметили в Госдепе.

В Госдепартаменте пояснили, что речь, в частности, идет об информации по "незаконным финансовым схемам, включая схему "нефть в обмен на деньги", а также по "работающим на КСИР подставным компаниям, занимающимся международной деятельностью от имени КСИР". Американские власти также заинтересованы в данных о физических и юридических лицах, которые "помогают КСИР уклоняться от санкций США и других стран". Кроме того, отмечается в документе, Вашингтону необходимы сведения об "официальных финансовых институтах, которые ведут дела с КСИР".