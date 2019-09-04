Опрос: Социально-экономическая политика Макрона не неэффективна

20:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подавляющее большинство французов (66%) считает, что проводимая президентом Франции Эмманюэлем Макроном социально-экономическая политика является неэффективной. Об этом свидетельствуют опубликованные в среду результаты социологического опроса, проведенного службой Elabe ("Элаб") по заказу новостного телеканала Бэ-эф-эм.

Согласно исследованию общественного мнения, 58% респондентов уверены в том, что Макрон не сдержал своих предвыборных обещаний в этой сфере. Это представляет увеличение показателя на 4 процентных пункта (п. п.) по сравнению с предыдущим опросом такого плана, проведенным 14 июня.

Опрос указал также на то, что 73% респондентов высказали мнение, что действия правительства "являются неэффективными" с точки зрения мер по погашению бюджетной и государственной задолженности. Этот показатель, однако, снизился на 5 п. п. При этом 69% (-2 п.п.) считают, что политика правительства не способна улучшить положение в стране. А 66% считают ее "неэффективной попыткой оживить экономику страны" (показатель без изменения).