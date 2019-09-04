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НОВОСТИ

В соцсетях активно обсуждают "список Ланового"

20:35 04.09.2019 Источник: НГ-Online

Список кандидатов в Мосгордуму, поддержанных известным актером Василием Лановым, активно обсуждают пользователи соцсетей и читатели СМИ. Так называемый "список Ланового", состоящий из 45 фамилий, был обнародован накануне, он стал ответом на проект "Умное голосование" оппозиционного лидера Алексея Навального, который призывает не голосовать за провластных кандидатов. Лановой, напротив, предлагает москвичам поддержать политиков, близких власти. «Навальный опять призывает вычеркивать? Почему мы должны каждый год слышать эту фамилию? Он призывает голосовать против провластных кандидатов. Я в данном вопросе знаю только одно: я буду за них голосовать 100 процентов. Потому что знаю, что эти люди работают для страны, для столицы, для Москвы. А то, что там Навальный думает – меня совершенно не интересует», – отметил Лановой.

Газета «Аргументы и Факты» отмечает, что в редакцию пришло множество писем от жителей столицы, в которых москвичи одобряют «список Ланового», дискуссии по поводу списка идут в Facebook, "ВКонтакте" и "Одноклассниках".

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