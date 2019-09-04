Движение транспорта на ряде улиц Москвы изменится из-за празднования Дня города
21:00 04.09.2019 Источник: НГ-Online
В связи с празднованием Дня города схема движения на некоторых улицах в центре Москвы изменится 5-9 сентября в связи с подготовкой и празднованием Дня города. По данным пресс-службы ЦОДД, участок Тверской улицы от Пушкинской площади до улицы Охотный ряд на три дня станет пешеходным, как и часть прилегающих переулков. Движение будет ограничено уже в 22.00 5 сентября, а восстановлено 9 сентября.
Автомобилистаи рекомендовано пользоваться городским транспортом, тем, кто не может отказаться от машины, советуют заранее узнать об ограничениях движения, а также передвинуть поездки на внепиковые часы – после 21.00.
Из-за проведения праздничного фейерверка 7 сентября c 20.50 до 21.10 будут закрыты для движения транспорта площадь Васильевский Спуск, Москворецкая улица, Большой Москворецкий мост и участки примыкающих к нему набережных.
За пределами центра будут перекрыты некоторые участки улицы Федосьино (Ново-Переделкино), улицы Академика Глушко и бульвара Дмитрия Донского (Северное Бутово), Озерной аллеи (Зеленоград), улиц Центральной и Физической (Троицк), а также Проектируемого проезда № 5562 (Московский). Участок проезда вдоль торгового центра «Авиапарк» будет перекрыт с 12.00 до 21.00.
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