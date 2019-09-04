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В Нью-Йорке создана комиссия по предотвращению преступлений на почве ненависти

21:30 04.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Комиссия по предотвращению преступлений на почве ненависти начала работу при нью-йоркском муниципалитете. Как сообщила в среду в интервью газете "Нью-Йорк таймс" руководитель нового ведомства Дебора Лаутер, она намерена сосредоточиться прежде всего на вопросах образования, а также на поддержании контактов с общественными организациями.

"Мы видим свою задачу в том, чтобы добиваться предотвращения преступлений, продиктованных ненавистью, а для этого нам необходимо заняться вопросами образования, поддерживать контакты с правоохранительными органами и с представителями общественности", - заявила она.

В составе комиссии, созданной по инициативе мэра Нью- Йорка Билла де Блазио будет 5-6 сотрудников.

Ссылаясь на данные городского полицейского управления Нью-Йорка, газета отметила, что с начале нынешнего года в правоохранительные органы поступило 290 жалоб на преступления, продиктованные ненавистью, в то время как год назад за тот же период таких жалоб было значительно меньше - 205. Большинство обращений в нынешнем - 152 - были связаны в антисемитскими выходками.

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