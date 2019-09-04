Информацию о предотвращении готовившегося подростками нападения на школу подтвердил Министр образования Свердловской области
22:30 04.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов подтвердил информацию о предотвращении готовившегося двумя подростками нападения на школу в городе Кушва. Об этом он написал у себя в Facebook в среду вечером.
Ранее со ссылкой на источник в экстренных службах региона сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов задержали двух подростков, которые планировали совершить 1 сентября нападение на одну из школ в городе Кушве в Свердловской области.
"Из СМИ вы уже знаете, что сотрудники УФСБ по Свердловской области и оперативники управления по борьбе с экстремизмом ГУ МВД РФ по Свердловской области выявили подготовку со стороны двух 16-летних подростков массового убийства в городе Кушва. Сейчас этим делом занимается Следственный комитет", - написал Биктуганов.
В связи с произошедшим министр обратился с просьбой к педагогам, руководителям школ и родителям чаще общаться с детьми, в том числе в социальных сетях. "Наша задача, задача системы образования, всего учительства - помочь ребенку уйти от каких-то таких неправомерных действий. Мы, конечно, не следователи и не обладаем особыми полномочиями в этом плане. Но я считаю, что мы должны быть включены в этот процесс. Должны иметь возможность отслеживать и оперативно реагировать на сигналы, исходящие от ребенка, обратить внимание на его проблемы", - пояснил он.
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