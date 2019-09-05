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С-400 будет развернута в Турции к весне следующего года

08:35 05.09.2019 Источник: Интерфакс

Зенитная ракетная система (ЗРС) С-400 "Триумф" будет развернута в Турции к весне 2020 года, сообщил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.

"На следующий год, к весне, система будет развернута (в Турции - ИФ)",- заявил Шугаев в интервью телеканалу "Россия-24" (ВГТРК).

"Контракт с Турцией исполняется, сейчас идет отгрузка второй партии системы, которая законтрактована. Еще пара недель и она будет на территории",- сказал Шугаев. Он отметил, что турецкие специалисты уже проходят обучение, которое завершится к концу 2019 - началу 2020 года.

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