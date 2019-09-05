Медведчук: Переговоры по обмену задержанными Между РФ и Украиной идут успешно
08:41 05.09.2019
Россия и Украина близки к успешному завершению переговоров об обмене удерживаемых граждан, заявил глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.
"Переговоры по обмену ведутся, насколько мне известно, это успешные переговоры, и в ближайшее время они закончатся", - заявил украинский политик в интервью каналу "Россия 24" (ВГТРК) в кулуарах форума во Владивостоке, в котором Медведчук принимает участие.
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