0
0
0
НОВОСТИ

Медведчук: Переговоры по обмену задержанными Между РФ и Украиной идут успешно

08:41 05.09.2019

Россия и Украина близки к успешному завершению переговоров об обмене удерживаемых граждан, заявил глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.

"Переговоры по обмену ведутся, насколько мне известно, это успешные переговоры, и в ближайшее время они закончатся", - заявил украинский политик в интервью каналу "Россия 24" (ВГТРК) в кулуарах форума во Владивостоке, в котором Медведчук принимает участие.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

08:39 05.09.2019
Россия предложила построить шесть подлодок для Индии
0
66
08:35 05.09.2019
С-400 будет развернута в Турции к весне следующего года
0
61
08:33 05.09.2019
Роскосмос ищет подрядчика для разработки двигателей для межпланетных кораблей
0
80
22:30 04.09.2019
Информацию о предотвращении готовившегося подростками нападения на школу подтвердил Министр образования Свердловской области
0
550
21:30 04.09.2019
В Нью-Йорке создана комиссия по предотвращению преступлений на почве ненависти
0
515
21:00 04.09.2019
Движение транспорта на ряде улиц Москвы изменится из-за празднования Дня города
0
544
20:35 04.09.2019
В соцсетях активно обсуждают "список Ланового"
0
674
20:30 04.09.2019
Опрос: Социально-экономическая политика Макрона не неэффективна
0
556
19:50 04.09.2019
Суд Киева приостановил ликвидацию УПЦ Киевского патриархата
0
561
19:30 04.09.2019
За информацию для разрушения иранских финансовых механизмов США предлагает 15 млн долларов
0
572

Возврат к списку