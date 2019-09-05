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НОВОСТИ

Россияне не считают поджоги главной причиной лесных пожаров - опрос

09:20 05.09.2019 Источник: Интерфакс

Каждый второй россиянин (51%) уверен, что лесные пожары в Сибири и на Дальнем Востоке этим летом распространялись из-за попыток скрыть незаконную вырубку леса, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс".

Согласно результатам социологического исследования, 24% респондентов полагают, что пожары в минувший летний период распространялись из-за нежелания властей их тушить. Еще 12% участников опроса полагают, что причину следует искать среди глобальных климатических изменений на планете.

По данным "Левада-центра", 2% участников опроса уверены, что основной причиной пожаров были умышленные поджоги.

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