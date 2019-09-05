Представитель Эстонии на конференции по безопасности рассказал, какие лидеры нужны Европе

09:50 Источник: Интерфакс

Для внешней политики и политики безопасности ЕС наступил переломный момент, заявил глава делегации Эстонии, заместитель председателя комиссии парламента Эстонии по иностранным делам Марко Михкельсон (Marko Mihkelson).

"Европе не нужны новые лидеры с железной рукой. Ей нужны новые лидеры с железными нервами и твердыми принципами", - сказал он в преддверии начинающейся в четверг в Хельсинки двухдневной конференции по вопросам общей внешней политики и политики безопасности и общей политики безопасности и обороны (ОВПБ/ОПБО).

Европа, по его словам, которые цитирует пресс-служба парламента Эстонии, "должна решить, хочет ли она стать силой, реально влияющей на глобальные тренды, или сосредоточиться на самом меньшем общем знаменателе - защите либеральной демократии, которая подвергается все большему давлению внутри союза".