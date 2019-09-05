Медведчук назвал одну из причин, почему дата саммита "нормандской четверки" еще не определена

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Страны-участницы "нормандской четверки" пока не договорились о проведении встречи на высшем уровне. Об этом в четверг журналистам заявил глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук в кулуарах Восточного экономического форума.

"Пока об этом ["нормандском" саммите] договориться не удалось. Но я думаю, что это связано с тем, что Украина еще до конца не определилась по основным вопросам реализации Минских соглашений. Признание в том, что они являются безальтернативными, есть, но как они будут реализовываться и насколько согласна команда Зеленского со всеми положениями Минских соглашений, пока еще не известно", - сказал Медведчук.