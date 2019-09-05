Медведчук назвал одну из причин, почему дата саммита "нормандской четверки" еще не определена
10:05 05.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Страны-участницы "нормандской четверки" пока не договорились о проведении встречи на высшем уровне. Об этом в четверг журналистам заявил глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук в кулуарах Восточного экономического форума.
"Пока об этом ["нормандском" саммите] договориться не удалось. Но я думаю, что это связано с тем, что Украина еще до конца не определилась по основным вопросам реализации Минских соглашений. Признание в том, что они являются безальтернативными, есть, но как они будут реализовываться и насколько согласна команда Зеленского со всеми положениями Минских соглашений, пока еще не известно", - сказал Медведчук.
НОВОСТИ
- 10:30 05.09.2019
- Россия собирается допустить ученых из ЦЕРН к проектам на территории РФ
- 10:13 05.09.2019
- Сбербанк и Магаданская область перешли на «цифровую дружбу»
- 10:10 05.09.2019
- На встрече с Путиным Абэ подтвердил желание продвигать работу над мирным договором- СМИ
- 09:50 05.09.2019
- Представитель Эстонии на конференции по безопасности рассказал, какие лидеры нужны Европе
- 09:20 05.09.2019
- Россияне не считают поджоги главной причиной лесных пожаров - опрос
- 08:41 05.09.2019
- Медведчук: Переговоры по обмену задержанными Между РФ и Украиной идут успешно
- 08:39 05.09.2019
- Россия предложила построить шесть подлодок для Индии
- 08:35 05.09.2019
- С-400 будет развернута в Турции к весне следующего года
- 08:33 05.09.2019
- Роскосмос ищет подрядчика для разработки двигателей для межпланетных кораблей
- 22:30 04.09.2019
- Информацию о предотвращении готовившегося подростками нападения на школу подтвердил Министр образования Свердловской области
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать