На встрече с Путиным Абэ подтвердил желание продвигать работу над мирным договором- СМИ

10:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ на состоявшихся в четверг во Владивостоке переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным подтвердил намерение продвигать процесс с целью заключения мирного договора. Об этом сообщило агентство Киодо.

Со ссылкой на представителя японского правительства оно проинформировало, что Абэ вновь заявил о намерении продвигать переговоры по мирному соглашению, ориентированные в будущее.