На встрече с Путиным Абэ подтвердил желание продвигать работу над мирным договором- СМИ
10:10 05.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ на состоявшихся в четверг во Владивостоке переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным подтвердил намерение продвигать процесс с целью заключения мирного договора. Об этом сообщило агентство Киодо.
Со ссылкой на представителя японского правительства оно проинформировало, что Абэ вновь заявил о намерении продвигать переговоры по мирному соглашению, ориентированные в будущее.
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