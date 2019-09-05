0
0
69
НОВОСТИ

На встрече с Путиным Абэ подтвердил желание продвигать работу над мирным договором- СМИ

10:10 05.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ на состоявшихся в четверг во Владивостоке переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным подтвердил намерение продвигать процесс с целью заключения мирного договора. Об этом сообщило агентство Киодо.

Со ссылкой на представителя японского правительства оно проинформировало, что Абэ вновь заявил о намерении продвигать переговоры по мирному соглашению, ориентированные в будущее.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

10:30 05.09.2019
Россия собирается допустить ученых из ЦЕРН к проектам на территории РФ
0
17
10:13 05.09.2019
Сбербанк и Магаданская область перешли на «цифровую дружбу»
0
50
10:05 05.09.2019
Медведчук назвал одну из причин, почему дата саммита "нормандской четверки" еще не определена
0
82
09:50 05.09.2019
Представитель Эстонии на конференции по безопасности рассказал, какие лидеры нужны Европе
0
90
09:20 05.09.2019
Россияне не считают поджоги главной причиной лесных пожаров - опрос
0
139
08:41 05.09.2019
Медведчук: Переговоры по обмену задержанными Между РФ и Украиной идут успешно
0
185
08:39 05.09.2019
Россия предложила построить шесть подлодок для Индии
0
172
08:35 05.09.2019
С-400 будет развернута в Турции к весне следующего года
0
161
08:33 05.09.2019
Роскосмос ищет подрядчика для разработки двигателей для межпланетных кораблей
0
221
22:30 04.09.2019
Информацию о предотвращении готовившегося подростками нападения на школу подтвердил Министр образования Свердловской области
0
602

Возврат к списку