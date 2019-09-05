Россия собирается допустить ученых из ЦЕРН к проектам на территории РФ

10:30 Источник: Интерфакс

Правительство РФ внесло в Государственную Думу проект закона о ратификации обновленного соглашения с Европейской организацией ядерных исследований (ЦЕРН) о научно-техническом сотрудничестве.

Проект закона о ратификации соглашения опубликован в четверг на сайте Госдумы.

"Соглашение предусматривает расширение участия Российской Федерации в деятельности ЦЕРН, а также участие ЦЕРН в проектах на территории Российской Федерации", - указано в справке.

Помимо этого, обновленное соглашение предусматривается возможность участия российских научных работников и студентов в организуемых ЦЕРН учебных программах и Летних школах, Школе физики ускорителей, Вычислительной школе, Европейской школе физики и Летней школе ЦЕРН для студентов.