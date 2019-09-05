Россия собирается допустить ученых из ЦЕРН к проектам на территории РФ
10:30 05.09.2019 Источник: Интерфакс
Правительство РФ внесло в Государственную Думу проект закона о ратификации обновленного соглашения с Европейской организацией ядерных исследований (ЦЕРН) о научно-техническом сотрудничестве.
Проект закона о ратификации соглашения опубликован в четверг на сайте Госдумы.
"Соглашение предусматривает расширение участия Российской Федерации в деятельности ЦЕРН, а также участие ЦЕРН в проектах на территории Российской Федерации", - указано в справке.
Помимо этого, обновленное соглашение предусматривается возможность участия российских научных работников и студентов в организуемых ЦЕРН учебных программах и Летних школах, Школе физики ускорителей, Вычислительной школе, Европейской школе физики и Летней школе ЦЕРН для студентов.
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