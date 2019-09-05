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Жесткий "брекзит" поставит британскую полицию в сложную ситуацию - СМИ

10:50 05.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Работа полиции Великобритании будет существенно усложнена в случае выхода страны из Евросоюза без соглашения. Об этом в четверг пишет газета "Индепендент".

По ее сведениям, при жестком Brexit после 31 октября правоохранители Соединенного Королевства не смогут задерживать опасных преступников, которые разыскиваются в странах ЕС, без постановления суда. Кроме того, полицейские потеряют доступ к европейской базе данных, в которой хранится порядка 79 млн сведений о преступниках, террористах и пропавших без вести, оставшись лишь в системе Интерпола. "Я не хочу, чтобы полицейские попали в сложное положение, когда подозреваемый за серьезное преступление находится прямо перед ними, и они не могут ничего сделать", - приводит издание слова Ричарда Мартина - представителя полиции, занимающегося вопросами работы правоохранительных органов после выхода страны из ЕС.

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