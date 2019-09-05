Учителям и врачам Дальнего Востока Путин предложил удвоить выплаты

11:05

Президент РФ Владимир Путин предложил вдвое увеличить выплаты для учителей и врачей, приезжающих на Дальний Восток.

"...нужно адаптировать наши общероссийские программы "Земский доктор" и "Сельский учитель" к условиям Дальнего Востока, - пояснил Путин. - Речь может идти о том, чтобы отдельно, эксклюзивно для Дальнего Востока увеличить выплаты для врачей, фельдшеров, учителей, которые приезжают работать в небольшие населенные пункты на Дальнем Востоке". "Предлагаю увеличить эти выплаты по сравнению с существующими сегодня по стране в целом для Дальнего Востока в два раза", - добавил глава государства.

