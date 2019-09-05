Власти собираются реконструировать 40 аэропортов на Дальнем Востоке
11:30 05.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин сообщил о том, что до 2024 г. на Дальнем Востоке реконструируют 40 аэропортов.
"Все задачи развития, о которых мы говорим, а главное - новые, современные стандарты качества жизни людей, требуют и совершенно другого уровня мобильности. Для Дальнего Востока это, прежде всего, развитая сеть авиаперевозок, доступные цены на билеты для полетов внутри региона, в Сибирь, в Центральную Россию, за рубеж. До 2024 года на Дальнем Востоке будут реконструированы 40 аэропортов", - заявил президент в ходе выступления на пленарной сессии Восточного экономического форума в четверг.
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