Власти собираются реконструировать 40 аэропортов на Дальнем Востоке

11:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин сообщил о том, что до 2024 г. на Дальнем Востоке реконструируют 40 аэропортов.

"Все задачи развития, о которых мы говорим, а главное - новые, современные стандарты качества жизни людей, требуют и совершенно другого уровня мобильности. Для Дальнего Востока это, прежде всего, развитая сеть авиаперевозок, доступные цены на билеты для полетов внутри региона, в Сибирь, в Центральную Россию, за рубеж. До 2024 года на Дальнем Востоке будут реконструированы 40 аэропортов", - заявил президент в ходе выступления на пленарной сессии Восточного экономического форума в четверг.