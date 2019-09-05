Индия даст России кредит в миллиард долл для развития Дальнего Востока

11:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Индия решила выделить РФ кредитную линию в размере 1 млрд долларов на развитие регионов Дальнего Востока. Об этом в четверг на пленарном заседании Восточного экономического форума сообщил премьер- министр Индии Нарендра Моди.

"Индия предоставит кредитную линию в размере 1 млрд долларов. Это беспрецедентный случай, это наша стартовая площадка на Дальнем Востоке. Правительство Индии очень активно работает в этом регионе", - сказал он.