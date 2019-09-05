0
0
58
НОВОСТИ

Индия даст России кредит в миллиард долл для развития Дальнего Востока

11:45 05.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Индия решила выделить РФ кредитную линию в размере 1 млрд долларов на развитие регионов Дальнего Востока. Об этом в четверг на пленарном заседании Восточного экономического форума сообщил премьер- министр Индии Нарендра Моди.

"Индия предоставит кредитную линию в размере 1 млрд долларов. Это беспрецедентный случай, это наша стартовая площадка на Дальнем Востоке. Правительство Индии очень активно работает в этом регионе", - сказал он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

12:05 05.09.2019
Абэ - Путину: Владимир, давай вдвоём сделаем все, чтобы мы двигались вперёд, пока не достигнем цели
0
5
12:00 05.09.2019
Премьер Японии попросил запомнить, сколько раз он встречался с Путиным
0
22
11:30 05.09.2019
Власти собираются реконструировать 40 аэропортов на Дальнем Востоке
0
84
11:05 05.09.2019
Учителям и врачам Дальнего Востока Путин предложил удвоить выплаты
0
130
10:50 05.09.2019
Жесткий "брекзит" поставит британскую полицию в сложную ситуацию - СМИ
0
137
10:30 05.09.2019
Россия собирается допустить ученых из ЦЕРН к проектам на территории РФ
0
162
10:13 05.09.2019
Сбербанк и Магаданская область перешли на «цифровую дружбу»
0
144
10:10 05.09.2019
На встрече с Путиным Абэ подтвердил желание продвигать работу над мирным договором- СМИ
0
171
10:05 05.09.2019
Медведчук назвал одну из причин, почему дата саммита "нормандской четверки" еще не определена
0
197
09:50 05.09.2019
Представитель Эстонии на конференции по безопасности рассказал, какие лидеры нужны Европе
0
188

Возврат к списку