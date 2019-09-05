Премьер Японии попросил запомнить, сколько раз он встречался с Путиным
12:00 05.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что провел уже 27 двусторонних встреч с президентом РФ Владимиром Путиным, и таким образом "съел вместе с ним пуд соли". Об этом он сказал в четверг, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.
"Возможно вы не знаете, но мы [с президентом Путиным] встречались уже 27 раз, и я хочу, чтобы вы это запомнили", - сказал он, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке. "Я хочу, чтобы вы понимали, что мы с президентом Путиным много раз вместе ели и у нас такие отношения, что о них говорят "съели пуд соли", - добавил Абэ, обращаясь к собравшимся в зале.
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